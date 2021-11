Cop26: Timmermans, dobbiamo salvare obiettivo di 1,5 gradi

(ANSA) - GLASGOW, 12 NOV - "Dobbiamo garantire che i maggiori emettitori del modno riducano le loro emissioni per mantenere in vita l'obiettivo di 1 grado e mezzo. Questo è quello che dobbiamo fare oggi qua". L'ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nel suo intervento alla plenaria oggi alla Cop26 di Glasgow.



"La Cop deve mandare un segnale sull'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e al carbone - ha proseguito Timmermans -.



L'accordo col Sudafrica mostra che è possibile farlo anche nei paesi in via di sviluppo. Dobbiamo finalizzare il Paris Rulebook, il reporting format e l'articolo 6. Dobbiamo raggiungere un compromesso qui, ma dobbiamo muoverci rapidamente".



Un sistema di ristoro di perdite e danni per Timmermans "deve essere parte delle soluzioni". Sulla finanza climatica, per il vicepresidente della Commissione "è deludente che sia saltata la scadenza del 2023" per attivare il fondo da 100 miliardi di aiuti ai paesi meno sviluppati. A suo avviso "i paesi sviluppati non fanno abbastanza" e come Ue "sosteniamo più fondi per l'adattamento".



Secondo Timmermans "gli attuali flussi finanziari degli aiuti devono continuare, ma dobbiamo essere anche creativi. Abbiamo bisogno di molta più potenza di fuoco finanziaria, di mobilitare ogni strumento". (ANSA).