Cop26: Kerry, preservare obiettivo di 1,5 gradi

(ANSA) - GLASGOW, 12 NOV - Un forte sostegno ai contenuti della seconda bozza di documento finale della Cop26, diffusa stamani, è venuto dall'inviato del presidente Usa per il clima, John Kerry. Nel suo intervento oggi alla plenaria della Cop, Kerry ha citato i punti principali della bozza e ha spiegato perché gli Stati Uniti li considerano un buon punto di caduta.



"Crediamo fermamente che vada preservato l'obiettivo di 1,5 gradi" ha detto Kerry, e ha aggiunto che ridurre le emissioni di CO2 del 45% al 2030 ed eliminarle alla metà del secolo "è quello che dice la scienza, non è ideologia".



Per Kerry "devono rimanere le previsioni di eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e al carbone a emissioni non abbattute". Gli Stati Uniti "sostengono l'approccio di raddoppiare la finanza per l'adattamento" e "la creazione di un nuovo organismo per affrontare del perdite e di danni" della crisi climatica.



Rimangono aperti secondo Kerry i dossier sul Paris Rulebook e la trasparenza ("Si è fatto tanto, ma non abbastanza") e quello sull'articolo 6 dell'Accordo di Parigi ("buoni progressi, ma è critico che ognuno dei pacchetti sia chiaro e renda conto").



