Cop26: 2/a bozza, restano target 1,5 C e taglio Co2 45% 2030

(ANSA) - GLASGOW, 12 NOV - Nella seconda bozza del documento finale della Cop26 di Glasgow, pubblicata stamani dopo le osservazioni di ieri dei ministri dei paesi partecipanti, rispetto alla prima bozza rimangono l'obiettivo di puntare a rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale dai livelli pre-industriali (l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi), a tagliare le emissioni di anidride carbonica del 45% al 2030 rispetto al 2010, e ad arrivare a zero emissioni nette di CO2 intorno alla metà del secolo. Rimane anche la richiesta di "profonde riduzioni nelle emissioni di gas serra che non sono anidride carbonica" Nella seconda bozza resta l'invito all'aggiornamento urgente degli obiettivi di decarbonizzazione (Ndc) per quei paesi che non lo hanno ancora fatto (l'Accordo di Parigi prevedeva l'aggiornamento nel 2020). Ma sparisce la previsione di un ulteriore aggiornamento entro la fine del 2022, presente nella prima bozza.



Rimane invariato nella seconda versione del documento il riconoscimento dell'importanza del ruolo dei giovani, delle donne e delle comunità indigene nella lotta alla crisi climatica. (ANSA).