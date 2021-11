++ Cop26: Sharma, negoziato prosegue, domani riprendono lavori +

(ANSA) - GLASGOW, 12 NOV - Alla Cop26 di Glasgow non si terrà la plenaria serale che era stata annunciata nel pomeriggio dal presidente Alok Sharma. In un messaggio ai delegati, Sharma ha scritto che i negoziati stanno continuando per arrivare a un documento finale.



Una nuova bozza di documento sarà diffusa domani intorno alle 8:00 ora locale (le 9:00 in Italia). Alle 10 di domani mattina ora locale (le 11 in Italia) si terrà una plenaria informale per illustrare la bozza. Sharma prevede una plenaria formale nel pomeriggio per approvare il documento finale e chiudere la conferenza in giornata. (ANSA).