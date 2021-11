Cop26: Vanessa, serve fondo separato per danni e perdite

(ANSA) - GLASGOW, 11 NOV - "Abbiamo bisogno di un fondo separato per compensare danni e perdite provocate dal cambiamento climatico. Il fondo per l'adattamento va bene, ma in molti paesi vulnerabili non possiamo adattarci alla fame, alla perdita della casa e del lavoro. Serve un fondo separato per i 'loss and damage'. Chiediamo agli stati e al mondo del business che mettano più soldi per le perdite e i danni del clima.



Abbiamo bisogno di più finanza per le comunità in prima linea sulla crisi climatica". Lo ha detto oggi alla Cop26 di Glasgow la giovane attivista ugandese Vanessa Nakate. (ANSA).