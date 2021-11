Cop26: alleanza per stop a estrazione fossili, anche Italia

(ANSA) - GLASGOW, 11 NOV - Danimarca e Costa Rica lanciano oggi alla Cop26 di Glasgow una iniziativa fra gli Stati per uscire dalla produzione di petrolio e gas. La Beyond Oil and Gas Alliance (Boga) vede l'adesione piena di Francia, Groenlandia, Irlanda, stato canadese del Quebec, Svezia e Galles. California e Nuova Zelanda aderiscono come membri "associati", l'Italia come membro "amico".



L'alleanza, si legge nel comunicato di presentazione, "mette insieme paesi e stati subnazionali che si sono impegnati a porre fine a nuove concessioni di licenze per esplorazione e produzione di petrolio e gas, o hanno fatto passi verso quell'obiettivo, e riconosce che porre fine all'estrazione di combustibili fossili è una componente urgente e cruciale nell'affrontare la crisi climatica".



I membri "friend" come l'Italia, si legge nel sito dell'Alleanza, "firmano la Dichiarazione Boga, che sostiene una transizione globale socialmente giusta ed equa, per allineare la produzione di petrolio e gas con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e impegna i firmatari a lavorare insieme per favorire misure efficaci a questo scopo, in linea con l'Accordo di Parigi e gli obiettivi nazionali di neutralità climatica". (ANSA).