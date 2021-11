Cop26, l'agenda della giornata. Decarbonizzare i trasporti

(ANSA) - GLASGOW, 10 NOV - Mentre la bozza del documento finale di Cop 26 è stata pubblicata e verrà esaminata dai governi, il focus della giornata di oggi a Glasgow è dedicato ai trasporti. Si parlerà di come arrivare al piu' presto ad un mercato delle auto completamente a zero emissioni. Ma si discuterà anche di come decarbonizzare i settori dei trasporti dove è più difficile tagliare le emissioni, cioè quello marittimo e quello aereo.



Nella giornata verrà firmata la Clydebank Declaration per creare rotte decarbonizzate fra i porti. Rappresentanti delle case automobilistiche porteranno il loro impegno a produrre solo auto a zero emissioni entro il 2040.



Sarà lanciata la International Aviation Climate Ambition Coalition da un gruppo di stati che vogliono intraprendere un percorso di decarbonizzazione del settore aereo. Infine si affronterà la questione del taglio delle emissioni nel trasporto pesante su gomma. (ANSA).