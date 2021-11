Cop26: Sharma, azione clima più efficace con donne al centro

(ANSA) - GLASGOW, 09 NOV - "Il cambiamento climatico ha un impatto maggiore sulle donne in modo sproporzionato", ma "la lotta per il clima è molto più efficace quando le donne sono al centro dello sforzo". Lo ha detto stamani a Glasgow il presidente della Cop26, Alok Sharma, aprendo i lavori della giornata dedicata all'uguaguaglianza di genere (oltre che alla scienza).



"Dobbiamo creare un mondo dove le donne e le ragazze sono al cuore dell'azione climatica", ha aggiunto Sharma. Il presidente della Cop ha ricordato che nel 2019 alla Cop25 di Madrid è stato presentanto un Gender Plan per favorire la partecipazione delle donne alle politiche per il clima, "e ora tutti gli stati devono attuarlo. Siamo impegnati a favorire in tutti i modi la partecipazione femminile e l'uguaglianza di genere".



Sharma ha rivelato poi i nuovi impegni del governo britannico in materia: "Centoventi milioni di sterline al Bangladesh per l'educazione femminile" e "45 milioni di sterline per sostenere le donne ad affrontare il cambiamento climatico". (ANSA).