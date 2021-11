Cop26, nuove adesioni di governi e banche ad Adaptation Fund

(ANSA) - GLASGOW, 08 NOV - Sulle azioni di adattamento al cambiamento climatico, argomento della giornata di oggi alla Cop26 di Glasgow "guardiamo alle nuove adesioni all'Adaptation Fund che sono state fatte nello scorse ore per sostenere le comunità più vulnerabili. I paesi sviluppati e le banche hanno riconosciuto la necessità di mobilitare fondi per l'adattamento, e noi speriamo di aver conquistato questo rinnovato impegno qui alla Cop26". Lo ha detto il presidente della Cop26, Alok Sharma, in conferenza stampa oggi a Glasgow.



L'Adaptation Fund è un fondo istituito dal Protocollo di Kyoto presso la Convenzione dell'Onu per il cambiamento climatico (Unfccc) per aiutare i paesi meno sviluppati ad adattarsi agli effetti del riscaldamento globale.



"Quello che dovrà seguire è considerare gli aiuti per i danni e le perdite della crisi climatica come una questione fondamentale - ha aggiunto Sharma -. Ma la musica in qualche modo è cambiata, e c'è un riconoscimento pratico che bisogna agire su questo tema. Le comunità vulnerabili sono in cima ai miei pensieri e lo saranno durante questi negoziati. Loro e le generazioni che verranno non ci perdoneranno se non faremo qualcosa a Glasgow". (ANSA).