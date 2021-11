Cop26: Carta della moda per il clima, zero emissioni al 2050

(ANSA) - GLASGOW, 08 NOV - Anche l'industria della moda si impegna per la lotta alla crisi climatica. Sono 130 i produttori e 41 i loro fornitori che hanno firmato la Carta dell'industria della moda per l'azione climatica, presentata oggi alla Cop26 di Glasgow. Tra i firmatari ci sono Burberry, H&M Group, VF Corporation, Adidas, Kering, Chanel, Nike e PUMA e fornitori come Crystal Group, TAL Apparel e altri.



Nella Carta i brand si impegnano a dimezzare le loro emissioni al 2030 e arrivare a zero emissioni nette nel 2050. Si impegnano inoltre a rifornirsi al 100% da fonti di energia rinnovabili nel 2030, a usare materie prime sostenibili e ad eliminare l'uso del carbone al 2030. (ANSA).