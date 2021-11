Cop26: Cingolani, sui giornali tanto corteo, poca conferenza

(ANSA) - GLASGOW, 07 NOV - "Oggi sui giornali italiani troviamo due pagine sul corteo di ieri a Glasgow, e molto meno su quello che succede dentro la Cop26. La protesta serve a tenere gli animi vivi, senza non ci sarebbe interesse per questi temi. Ma poi i paesi cercano di conciliare la sostenibilità ambientale con quella sociale. Chi protesta deve capire che il cambiamento non si fa in 24 ore, e chi fa il cambiamento deve capire che non può più aspettare". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in + su Rai3.



"Io posso anche riempire l'Europa di auto elettriche, ma se non ho l'energia da fonti rinnovabili, non serve a nulla -, ha proseguito Cingolani -. E poi non ho neppure il litio per fare le batterie. Se non facciamo una transizione ecologica dove la domanda e l'offerta crescono insieme, rischiamo di essere velleitari".



"Il grande risultato del G20 - ha conclusao il ministro - è stato il riconoscimento da parte di grandi emettitori come Cina, India e Russia che bisogna accelerare sulla transizione, che non basta neppure restare sotto i 2 gradi. Il negoziato ora deve trovare l'anno in cui siamo tutti d'accordo a fare i cambiamenti. E' molto complicato". (ANSA).