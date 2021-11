Cop26: per 1,5 gradi serve taglio 50% emissioni al 2030

(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - Per restare sotto 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali è necessario tagliare di almeno il 50% le emissioni di gas serra al 2030, ed azzerare le emissioni nette al 2040. E' questo l'appello lanciato stamani alla Cop26 di Glasgow dal rapporto "Le 10 nuove nozioni nella scienza climatica", presentato dai centri studi internazionali Future Earth, the Earth League e World Climate Research Programme.



"Questo rapporto mostra che stabilizzarci su 1,5 gradi è ancora possibile, ma solo se soluzioni drastiche ed immediate vengono adottate - ha detto Wendy Broadgate, direttrice di Future Eartch -. I leader mondiali alla Cop26 devono porre obiettivi aggressivi per la riduzione delle emissioni. Nulla che non si avvicini al 50% di riduzione delle emissioni al 2030 e a zero emissioni al 2040 è sufficiente". (ANSA).