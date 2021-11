Cop26: Maldive e Sri Lanka, per decarbonizzare servono aiuti

(ANSA) - GLASGOW, 04 NOV - "Per l'energia noi dipendiamo interamente dalle importazioni di combustibili fossili. Per passare alle fonti rinnovabili, ci servono quantità consistenti di capitali stranieri". Lo ha detto stamani alla Cop26 di Glasgow la ministra dell'Ambiente delle Maldive, Aminath Shauna.



Altri ministri di paesi meno sviluppati hanno espresso lo stesso concetto stamani, duranti i lavori per la giornata dell'energia. "Vogliamo decarbonizzare, ma abbiamo bisogno dell'aiuto dei paesi più sviluppati", ha detto il ministro dell'Energia dello Sri Lanka. (ANSA).