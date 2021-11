Cop26, scoppia la polemica sulle delegazioni troppo numerose

(ANSA) - GLASGOW, 03 NOV - Il Brasile ha una delegazione alla Cop26 di 400 persone, la Turchia di 300, mentre gli Stati Uniti hanno solo 200 persone. Un giornalista del quotidiano britannico Daily Mail ha sollevato oggi in conferenza stampa a Glasgow la questione se le rappresentanze di alcuni stati alla conferenza sul clima non siano eccessive.



Il presidente della Cop26, Alok Sharma, ha glissato sulla risposta, dicendo che può parlare solo della Cop britannica, e ha girato la questione alla segretaria della Unfccc, l'agenzia dell'Onu per il clima, che organizza da oltre vent'anni le Cop.



"Ci sono pratiche diverse in ogni paese per le delegazioni - ha risposto Patricia Espinosa -. Alcuni includono anche membri del parlamento e della società civile. L'intenzione comune è creare sinergia ed entusiasmo nel paese, per tradurre gli impegni in azione". (ANSA).