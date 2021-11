++ Clima: Onu,serve 1 trilione dollari all'anno in Paesi poveri

(ANSA) - GLASGOW, 03 NOV - Per combattere la crisi climatica "servono 1 trilione di dollari all'anno (mille miliardi, n.d.r.) di investimenti nei paesi in via di sviluppo". Lo ha detto stamani alla Cop26 di Glasgow l'inviato dell'Onu su finanza e clima, Mark Carney. "E' necessario che i progetti internazionali siano allineati con i progetti nazionali", ha aggiunto Carney, e per questo sono necessarie "nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare insieme pubblico e privato". (ANSA).