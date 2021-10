Nasce Terna4Green, monitora produzione elettrica e CO2

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Terna ha lanciato oggi la nuova piattaforma online Terna4Green: un 'osservatorio digitale' che monitora i dati di produzione elettrica e le relative emissioni di CO2, mostrandoci i progressi del nostro Paese nel percorso verso il raggiungimento dei target di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile. L'annuncio è stato fatto dalla presidente di Terna, Valentina Bosetti, agli Stati Generali della Green Economy, evento organizzato a Rimini in occasione di Ecomondo.



"In un sistema elettrico sempre più complesso e articolato - ha detto Bosetti -, con centinaia di migliaia di punti di produzione diffusi sul territorio e soprattutto non programmabili, è necessario investire sulle reti elettriche: Terna lo sta già facendo, e il suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica consentirà di trasportare le rinnovabili, generate prevalentemente al sud dove c'è più presenza di sole e vento, verso i centri di maggior consumo nel nord del Paese".



"Per cogliere le opportunità legate allo sviluppo delle rinnovabili - ha concluso Bosetti -, sarà anche importante avere un sistema sempre più interconnesso a livello internazionale: l'Italia è al centro del Mediterraneo e potenzialmente può giocare un ruolo di vero e proprio hub energetico, grazie anche al collegamento che Terna sta progettando fra Sicilia e Tunisia". (ANSA).