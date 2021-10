Biometano liquefatto, -121% di emissioni rispetto a gasolio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il biometano liquefatto (bioLNG) permette la riduzione delle emissioni di gas serra fino al 121,6% rispetto all'impiego di gasolio e una diminuzione del 65% di biossido di azoto. E' quanto emerge dal convegno "Viaggiare diminuendo la CO2. Un paradosso possibile" organizzato oggi da CIB - Consorzio Italiano Biogas e IVECO durante la Fiera Ecomondo di Rimini.



Nel corso dell'iniziativa è stato presentato lo "Studio delle emissioni di gas serra e di biossido di azoto in atmosfera dal comparto dei trasporti con alimentazione a gasolio, a metano e a biometano liquefatto", realizzato dall'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), promosso da CIB e IVECO.



"Lo studio valuta l'impatto ambientale di differenti combustibili impiegati nel settore dell'autotrazione, con particolare focus sul biometano, di cui è stato analizzato il diverso mix di biomasse utilizzate per l'alimentazione del digestore anaerobico - dichiara Valerio Paolini, ricercatore del CNR-IIA -. Il bioGNL risulta particolarmente vantaggioso e il beneficio del suo impiego aumenta all'aumentare della percentuale di effluenti zootecnici. Il processo globale del biometano risulta sempre vantaggioso rispetto ai carburanti fossili, anche grazie alla elevata percentuale di energia rinnovabile nel mix energetico italiano. Dallo studio emerge inoltre come sia possibile ottenere addirittura emissioni negative qualora l'impegno di effluenti zootecnici sia superiore al 60% del mix di biomasse e un recupero della CO2 dell'upgrading per uso alimentare". (ANSA).