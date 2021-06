G20: selezionati finalisti per competizione su finanza verde

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - L'Innovation hub della Banca per i regolamenti internazionali (Bis) e la Banca d'Italia, sotto la presidenza italiana del G20, hanno annunciato i finalisti e i giudici della competizione avviata dal G20 per la finanza verde e sostenibile.



Su 99 partecipanti da tutto il mondo alla G20 Techsprint, 21 team sono stati selezionati da un panel di rappresentanti della finanza verde e di società di consulenza sui dati e invitati a mostrare i loro prototipi in un workshop in agosto per ricevere feedback dalle autorità nazionali e da esperti.



Il panel di giudici, si legge in una nota, organizzato e sponsorizzato dalla Banca d'Italia, comprendente esperti nel settore dei dati e delle tecnologie finanziarie estratti sia dal settore pubblico che privato, selezionerà le soluzioni più promettenti. I vincitori, a cui verrà riconosciuto un premio in denaro, saranno annunciati ad ottobre.



"L'iniziativa - si legge nella nota - evidenza il potenziale delle nuove tecnologie nell'affrontare le sfide nella finanza verde e sostenibile". (ANSA).