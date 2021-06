Acciaierie Italia, proposta su acciaio verde a Taranto

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Acciaierie d'Italia è pronta a presentare la propria proposta di piano per la transizione ecologica dello stabilimento di Taranto, con obiettivo "l'acciaio verde italiano". Lo rende noto la società che è "pronta a presentare già dalla prossima settimana, insieme con i suoi partner industriali Fincantieri e Paul Wurth, la propria proposta di piano per la transizione ecologica dell'intera area a caldo dello Stabilimento di Taranto, tramite l'applicazione di tecnologie innovative ambientalmente compatibili e con l'obiettivo di una progressiva e costante riduzione delle quote emissive, che vada anche oltre le attuali prescrizioni". (ANSA).