Clima, premio per startup italiane che contrastano la crisi

Un premio per le startup italiane impegnate a contrastare i cambiamenti climatici. Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo - Italian Exhibition Group, hanno istituito il Premio Startup per il clima 2021 che sarà assegnato al progetto salva-clima più promettente e innovativo presentato da startup italiane.



Il premioselezionerà 5 finalisti e un vincitore al quale verrà erogato un percorso di accelerazione da parte di STEP tech Park, del valore di 5.000 euro, della durata di 2 mesi. Ai 5 finalisti sarà data una ampia visibilità sui canali social, sito e newsletter di Italy for Climate, di STEP Tech Park,attraverso una campagna di comunicazione dedicata.



Per partecipare al premio le startup devono: offrire una soluzione per ridurre le emissioni di gas serra in modo verificabile, duraturo e addizionale; nel realizzare la riduzione delle emissioni, non devono recar danno ad altri aspetti ambientali; avere un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) corrispondente almeno al livello 5; Impegnare nel progetto almeno il 50% del tempo lavorativo; svolgere la propria attività prevalentemente in Italia.



Le candidature dovranno arrivare entro l'8 agosto 2021e i progetti saranno selezionati da una giuria composta da esperti e personalità di alto livello nel campo dell'innovazione e della lotta al cambiamento climatico. L'evento sarà organizzato presso la Fiera di Rimini durante la manifestazione Ecomondo (dal 26 al 29 ottobre 2021).