Visco, ecotransizione a emissioni zero avrà alti costi

Alcune delle conclusioni dell'Agenzia internazionale dell'Energia su come raggiungere gli obiettivi sul cambiamento climatico "posso apparire troppo estremi o persino provocatori", ma "non possiamo nasconderci che la transizione verso le emissioni nette zero comporterà costi elevati". E, visto che la domanda energetica globale non ha raggiunto un picco, senza un aumento sufficiente della produzione i prezzi al consumo saliranno necessariamente".



Lo ha osservato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco durante il suo intervento alla Green Swan 2021 Global Virtual Conference della Banca dei regolamenti internazionali, spiegando che di fronte alla minaccia del cambiamento climatico "non possiamo più rinviare la nostra azione".



E che, con la trasformazione delle economie che sarà necessaria, ci sarà una riallocazione del lavoro fra settori e regioni di fronte alla quale "ci sarà molto da fare per assicurare non solo una transizione, ma una transizione giusta".



In particolare, "nel muovere verso un mondo più verde e un pianeta più sicuro non dobbiamo ripetere gli errori fatti quando è avvenuta la globalizzazione: l'impatto sui lavoratori più fragili e sui segmenti più vulnerabili della popolazione deve sempre essere tenuto a mente nelle politiche climatiche. Questo non sarà dimenticato dal G20".