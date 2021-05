Deutsche Bank anticipa a 2023 target 200 mld a sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Deutsche Bank anticipa al 2023 il suo target di 200 miliardi di finanziamenti sostenibili.



"Dobbiamo passare il più rapidamente possibile dall'ambizione all'impatto", sottolinea in una nota l'amministratore delegato Christian Sewing. "Da quando abbiamo annunciato il nostro obiettivo di 200 miliardi di euro lo scorso anno, abbiamo fatto molti più progressi del previsto. Ora vogliamo raggiungere questo volume prima e riferiremo sui progressi in modo trasparente e dettagliato".



Rispetto al target indicato, 86 miliardi di euro dovrebbero provenire dalla Private Bank, 30 miliardi di euro dalla Corporate Bank e 105 miliardi di euro dalla banca d'investimento. La nostra ambizione è di rendere l'Esg la nuova normalità alla Deutsche Bank, nel dialogo con i nostri clienti.



nelle nostre operazioni e in tutti i nostri processi", aggiunge Sewing nell'indicare che "la sostenibilità diventerà così parte integrante della nostra cultura aziendale". (ANSA).