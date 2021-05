Visco, risparmiatori sempre più orientati a prodotti 'green'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Stiamo osservando che alcuni risparmiatori stanno cambiando le loro preferenze, optando per strumenti come i green bond o i social bond". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento al G20 Techsprint in collaborazione con la Bri, la banca dei regolamenti internazionali. Per il governatore il sistema finanziario sta iniziando a supportare la transizione ecologica "con i fondi di investimenti che stanno riorientando i loro portafogli": Anche "le banche centrali stanno giocando un ruolo interessante" non solo attraverso i loro portafogli finanziati ma anche "tramite il loro operato di vigilanza" così come governi e parlamenti stanno adottando regole e pratiche nella direzione di una transizione e una crescita più sostenibile.



I danni che sta provocando il cambiamento climatico e il suo effetto nel modificare l'economia mondiale "possono essere affrontati con nuove soluzioni" fornite dalla tecnologia e la finanza deve sostenere la transizione" ha esortato Visco sottolineando come quella del cambio climatico sia "una sfida globale che va al di là dei confini nazionali", e affrontarlo "è un obiettivo urgente come mai prima". (ANSA).