Granarolo: latte più sostenibile con le bottiglie in R-Pet

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Meno plastica nelle confezioni del latte Granarolo. Nell'ambito del piano '#bontàresponsabile', il Gruppo ha lanciato la nuova confezione di latte fresco, con una riduzione del 16% di plastica rispetto a quella precedente da 1 litro, grazie a un innovativo collo della bottiglia, ideato dalla Ricerca e Sviluppo Granarolo, a un utilizzo del 25% di plastica riciclata (R-Pet) e a un tappo ancorato, che non si disperde nell'ambiente.



Il Gruppo annuncia che #bontàresponsabile sarà anche un "segno grafico" rappresentato su tutte le confezioni di latte e di altri prodotti Granarolo: un quadrifoglio costruito facendo perno sulla 'G' del logo, dove ogni foglia identifica uno dei 4 pilastri della sostenibilità del Gruppo.



Proprio la riduzione di plastica risparmierà all'ambiente l'immissione di 3.787 tonnellate di Co2 in 4 anni, come indicato nel piano 2018-2021, pari a quasi quanto serve all'illuminazione annua di una città di 54.726 abitanti, e 2.500 tonnellate nel periodo 2021-2023. La strategia di Granarolo è basata sulla riduzione del peso degli imballaggi primari e secondari, l'utilizzo di plastica riciclabile e riciclata e di materiali alternativi alla plastica.



In parallelo, per ridurre gli sprechi, Granarolo sta lavorando sull'aumento della 'shelf life' (la durata dei prodotti negli scaffali, ndr) dei prodotti, sul recupero degli imballaggi del latte reso da mercato e sulla veicolazione dei resi da piattaforma a persone in difficoltà. (ANSA).