Agricoltura:Conaf-Crea,accordo per analisi mercato fondiario

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sottoscritto da Conaf e Crea un protocollo d'intesa per mettere sotto la lente d'ingrandimento il mercato fondiario. L'accordo tra il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) "rafforza e rilancia - spiega una nota - la pluriennale collaborazione tra i due enti e nasce dall'esigenza di comprendere le dinamiche del settore fondiario, coniugando le attività di ricerca con la profonda conoscenza del territorio e definendo insieme indicatori strutturali e socio-economici in modo da costituire banche dati utilizzabili per la stima dei beni fondiari". Nel particolare, viene precisato che "le ricadute della collaborazione consisteranno nel pianificare una rete in grado di raccogliere informazioni qualitative sull'andamento del mercato fondiario e degli affitti e nel realizzare e divulgare rapporti di analisi utili per gli operatori del settore agricolo e forestale e per un impiego sempre più professionalizzante da parte dei dottori agronomi e dottori forestali". "I dottori agronomi e dottori forestali - sottolinea Sabrina Diamanti, presidente Conaf - sono esperti conoscitori del mercato fondiario, ma si tratta di un settore che necessita di aggiornamento continuo e di dati trasparenti e raccolti con rigore scientifico. Da questa riflessione, grazie al lavoro del consigliere Gianluca Buemi - coordinatore del Dipartimento economia ed estimo e all'esperienza nel settore fondiario dell'agronomo Angelo Donato Berloco, è nato il protocollo". "Il protocollo firmato tra Crea e Conaf - spiega Roberto Henke, direttore del Crea Politiche e Bioeconomia - mira ad una sinergica collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della professione con l'obiettivo comune di una maggiore aderenza alle diverse realtà territoriali". (ANSA).