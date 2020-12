Firenze premiata da Mattarella per 'verde digitale'

Il Comune di Firenze è stato premiato oggi, in una cerimonia online, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il sistema digitale del verde pubblico, il pacchetto di iniziative realizzate per dotare il verde pubblico cittadino di un'infrastruttura digitale e arrivare a una gestione più efficiente, trasparente e partecipata. Il riconoscimento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato conferito nell'ambito dell'11ma edizione del Premio nazionale per l'innovazione 'Premio dei Premi' 2020, istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri per concessione del presidente della Repubblica Italiana. A riceverlo il sindaco Dario Nardella e l'assessore all'ambiente, smart city e innovazione Cecilia Del Re. Nelle motivazioni si legge che l'amministrazione è stata selezionata in particolare per 'Firenze green smart city', al cui interno ci sono la mappa interattiva del verde pubblico, iniziative come 'Dona un albero', alberi associati ai nuovi nati e anche il sistema di irrigazione smart che consente di razionalizzare l'uso dell'acqua (con un risparmio del 30%).



"E' davvero un onore - ha commentato Nardella - ricevere questo premio dal presidente Mattarella. Un riconoscimento all'impegno di questi anni per realizzare una città sempre più verde, sostenibile e digitale, anche nella gestione ambientale. Un lavoro che stiamo portando avanti con obiettivi concreti e ambiziosi non solo di forestazione urbana per abbattere gli inquinanti, ma anche di maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione e tutela del nostro patrimonio verde".