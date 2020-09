Vino: Consorzio Alto Adige, agenda per un futuro sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Un piano d'interventi per un futuro sostenibile della produzione vitivinicola altoatesina: è l'Agenda 2030 del Consorzio Vini Alto Adige che stabilisce, spiega il presidente Maximilian Niedermayr, "un programma di intenti più importante che mai, dopo l'anno più difficile della recente storia del settore vitivinicolo a causa del Covid e del lockdown".



"L'Agenda si articola in cinque livelli operativi che corrispondono ai cinque pilastri su cui poggia il settore vinicolo, ossia il suolo, i vigneti, il vino, il territorio e le persone", prosegue Niedermayr. Due risorse essenziali per la viticoltura sono, ad esempio, il suolo fertile e l'acqua pulita.L'Agenda prevede di passare a una concimazione sclusivamente organica, sostituire i materiali sintetici monouso con materiali biodegradabili, ma anche rilevare, documentare e ottimizzare il consumo delle risorse idriche.



Nella gestione dei vigneti, sono previste nuove regole unificate per i trattamenti fitosanitari. "In questo ambito - aggiunge Niedermayr - gli interventi saranno molto incisivi".



Per esempio, già dal 2023 non si potranno più impiegare erbicidi sintetici. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche alla biodiversità nei vigneti, che nei prossimi anni promuoveremo con un apposito vademecum per i viticoltori, e con un premio da assegnare annualmente al vigneto più ecologico dell'Alto Adige.



Attenzione viene riservata anche alla lotta alle emissioni di anidride carbonica. "Faremo un rilevamento completo e accurato delle emissioni di CO2, per individuare misure efficaci con cui ridurre la nostra impronta sull'effetto serra", assicura il presidente del Consorzio Vini Alto Adige. Si prevede anche di redigere un programma specifico di salvaguardia del clima, elaborando una strategia che aiuti le imprese del settore a prepararsi meglio alle sfide dei cambiamenti climatici. (ANSA).