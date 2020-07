Casellati, Parco Delta sa coniugare economia e sostenibilità

(ANSA) - ROVIGO, 24 LUG - "Il territorio del parco del Delta del Po è uno scrigno che contiene tre tesori: natura, cultura e tipicità, le tre grandi eccellenze italiane. Anche l'Unesco ha riconosciuto l'unicità di questo territorio, in grado di coniugare ambiente ed economia all'insegna della sostenibilità".



Lo ha detto stamane la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso della visita ufficiale a Porto Viro alla sede del Parco del Delta del Po in occasione dei 5 anni dalla nomina a "Riserva di Biosfera Unesco". "Qui le comunità - ha aggiunto - sono riuscite a preservare un territorio estremamente fragile dal punto di vista idrogeologico, valorizzando allo stesso tempo il turismo, che oggi è un'importante leva economica e da una speranza alle giovani generazioni". "Sono qui - ha concluso la presidente del Senato -per testimoniare la vicinanza delle istituzioni agli amministratori e alle comunità locali che stanno soffrendo le conseguenze della pandemia, ma anche per ribadire che si deve fare di più per il turismo e per la cultura, le nostre vere materie prime." (ANSA).