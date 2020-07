Svolta green di Apple,entro 2030 100% a emissioni zero

Svolta 'green' di Apple: entro il 2030 si impegna a diventare totalmente 'carbon free' in tutte le sue attività, nella catena di fornitura della produzione e nel ciclo di vita del prodotto. L'azienda - spiega - è già oggi 'carbon neutral' per le sue operazioni aziendali globali "questo nuovo piano significa che entro il 2030 ogni dispositivo Apple venduto sarà ad impatto climatico zero". "Le aziende hanno la profonda opportunità di contribuire a costruire un futuro più sostenibile nato dalla nostra comune preoccupazione per il pianeta che condividiamo", dice il Ceo Tim Cook.