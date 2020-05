Manifesto delle imprese, green economy per uscire dalla crisi

Investire sull'economia verde per rilanciare l'Italia dopo la crisi del coronavirus. E' il messaggio del manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l'Italia", lanciato sul sito greendealitalia.it e sottoscritto finora da 110 esponenti di imprese e organizzazioni di imprese. Fra le altre, Enel, Novamont, Iren, Hera, Acea, Erg e tutti i principali consorzi del riciclo.



"Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro - si legge nel documento -: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali". Il Recovery Plan europeo dovrebbe "rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l'ambizioso progetto europeo per un'economia avanzata, decarbonizzata e circolare".

Il Green Deal secondo il manifesto "valorizza le migliori potenzialità dell'Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell'importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell'innovazione digitale". "I pacchetti di stimolo all'economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro - conclude il Manifesto -. Un nuovo Green Deal è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell'Italia".