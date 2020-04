“Perché il dopo non sia come prima”, sul web incontri sulla ripresa

“Perché il dopo non sia come prima” è il titolo della serie di conferenze in streaming (aperte nel web ai principali social network) che ReteAmbiente presenta a partire da giovedì 30 aprile (in teamworking con altre aziende collegate – come Innovatec, Green Up e Circularity – o con enti e associazioni – come Nomisma e Legambiente). Sono brevi meeting, spiega ReteAmbiente, "che concentrano riflessioni, idee e progetti espressi dai protagonisti delle sfide cruciali di questa fase di transizione verso la ripresa. Alle Conferenze intervengono – tra gli altri – il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, Lorenzo Fioramonti (economista e deputato), Thomas Rau (protagonista dell’“architettura circolare”), Gianni Silvestrini (esperto di energia), Paola Ficco (giurista ambientale), Jorgen Randers (fisico e docente di strategie climatiche), Naomi Oreskes (storica della scienza)". Fil rouge di questo ciclo di incontri sono i temi della linea editoriale di Edizioni Ambiente, casa editrice che realizza titoli e testate che hanno individuato e analizzato i nuovi trend della situazione ambientale, economica e sociale del pianeta. Si parla quindi di economia, di scienza, di questioni ambientali e di scenari normativi, sempre con un focus sulle loro implicazioni operative e sociali.



"L’epidemia ci fa vedere che il re è nudo e fa capire che i modelli attuali non funzionano - osserva il presidente di ReteAmbiente, Roberto Coizet - Vogliamo coinvolgere pubblico, decisori e addetti ai lavori per lanciare una 'cassetta degli attrezzi' proporzionata al futuro, cioè proporre metodi e strumenti capaci di tenere insieme gli obiettivi dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese, avendo in primo piano il bene comune e l’ambiente".



Il primo incontro, giovedì 30 aprile dalle 17.00 alle 18,30 ha come tema “Economia: subito un cambiamento di rotta - Strategie e strumenti per un nuovo modello” ed è prevista la partecipazione di Lorenzo Fioramonti, del Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile Sergio Bicciato e della sociologa e deputata Rossella Muroni. Modera Emanuele Bompan, direttore del magazine “Materia Rinnovabile”.





Giovedì 7 maggio è la volta di “La prossima sfida: il cambiamento climatico - Come cambiano le politiche e i negoziati internazionali sul clima”. A parlarne il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il direttore scientifico di Kyoto Club Gianni Silvestrini. Modera Marco Gisotti.