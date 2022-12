Webuild: sale il rating nel Programma climate change

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Cresce ad A-, fascia 'Leadership', il rating del gruppo Webuild nel Programma Climate Change 2022 di CDP (ex Carbon Disclosure Project). Il posizionamento di Webuild emerge rispetto a quello di circa 15.000 aziende valutate su scala globale da CDP ed è un ulteriore riconoscimento - si legge in una nota - della leadership del gruppo nella mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico. Webuild si posiziona tra il 23% delle aziende valutate che hanno ricevuto il Leadership level nel settore di riferimento. Il rating A- è anche superiore alla media regionale (pari a B) e alla media del settore delle costruzioni (pari a C). (ANSA).