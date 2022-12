Hera: integrazione Ase-Hse, nasce colosso servizi energetici

Un'unica 'Energy Service Company', in casa Hera, con 280 dipendenti e una decina di sedi sul territorio, in grado di fornire ai clienti - prevalentemente in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia - tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficienza energetica. A dare vita alla nuova realtà è l'integrazione tra le controllate di Hera Ase-AcegasApsAmga Servizi Energetici, specializzata nei contratti con la Pubblica Amministrazione e condomini, e Hse-Hera Servizi Energia, attiva nella riqualificazione energetica di aziende e privati La nuova azienda in cui sono confluite l'esperienza e il know-how ventennale delle due società, manterrà il nome di Hera Servizi Energia.



Nel dettaglio Ase, nata nel 2018 fondendo esperienza e conoscenze di Amga Calore e Impianti di Udine e Sinergie di Padova, è specializzata nella fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione e ai condomini, per cui si occupa della gestione impianti e riqualificazione energetica, a seguito di gare o appositi progetti di risparmio energetico sviluppati tramite project financing mentre Hse, nata nel 2014 a seguito della fusione tra Sinergia di Forlì e Hera Energie di Bologna, è specializzata nella riqualificazione energetica di aziende, imprese e siti produttivi.