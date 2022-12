Gas: Algeria, tetto al prezzo riduce la produzione

(v. 'Gas: Algeria, mettere un tetto ...' delle 13:33) (ANSA) - ALGERI, 20 DIC - "Se viene imposto un price cap, ciò influirà direttamente sugli investimenti nell'attività a monte e la produzione diminuirà": lo ha detto il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab in una conferenza stampa ad Algeri con Franziska Brantner, sottosegretaria tedesca all'Economia e alla Protezione del clima della Germania.



Secondo Arkab il mercato dell'energia, per portare avanti investimenti e progetti a monte" come ricerca ed esplorazioni, "deve essere libero". Il ministro algerino ha ribadito che l'Algeria "non sostiene misure per imporre un tetto ai prezzi del gas di alcun tipo".



Rispondendo a una domanda sulla posizione dell'Algeria dopo la decisione dell'Unione Europea di imporre un tetto ai prezzi del gas, Arkab ha ricordato "che con i nostri partner in Germania e in Europa siamo pienamente d'accordo sull'approvvigionamento energetico del continente, in particolare di gas, e l'Algeria è un paese affidabile e sicuro".



"Siamo in pieno accordo con i partner per quanto riguarda i prezzi dei contratti a lungo termine, ma vogliamo essere nel libero mercato dei prezzi e delle forniture", ha aggiunto.



"L'Algeria non sostiene l'idea di un prezzo massimo, qualunque esso sia", ha sottolineato il ministro. (ANSA).