Gas: Algeria, il price cap Ue destabilizza i mercati

(ANSA) - ALGERI, 20 DIC - Il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab ha criticato le misure Ue per imporre un price cap al gas: "Le misure unilaterali dell'Unione Europea per fissare un tetto ai prezzi del gas destabilizzano i mercati internazionali", ha detto il ministro parlando in della quarta Giornata algerino-tedesca dell'energia ad Algeri.



Arkab ha sostenuto che "i prezzi del gas aperti, trasparenti, senza limiti e non discriminatori sono più che necessari" e ha argomentato che "i grandi investimenti nel settore del gas a medio e lungo termine richiedono una visione chiara sullo sviluppo dei mercati in Europa".



"L'industria petrolifera e del gas sarà probabilmente interessata dalle modifiche legislative introdotte dall'Unione Europea, come la neutralità climatica e le normative relative al metano", ha ricordato il ministro. (ANSA).