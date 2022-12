Energia: Leporano, transizione sostenibile ma non decrescita

(ANSA) - GELA, 19 DIC - "La transizione ambientale va declinata in termini di sostenibilità, ma non in termini di decrescita guardando alla sicurezza energetica alla ricaduta economica e sociale. Con il Pnrr l'Europa ha già tracciato la strada con investimenti per 1,7 miliardi che garantiscono entrambe le transizioni, energetica e ambientale, per il biogas e i biocarburanti". Lo ha detto il prof. Amedeo Leporano dell'università della Campania "Luigi Vanvitelli", aprendo con la sua relazione a Gela, i lavori su "Gas e combustibili: Bio si può- Nuova frontiera per l'industria del Sud". Secondo il relatore, il Mezzogiorno d'Italia potrebbe presto diventare casa madre dei biogas e dei biocarburanti, la nuova fonte energetica che, a parere dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, rappresenta "una delle opzioni più importanti" per raggiungere l'obiettivo zero emissioni di carbonio. (ANSA).