Energia: Gava, governo attento a istanze imprese e sindacati

(ANSA) - GELA, 19 DIC - "La guerra in Ucraina mi ha insegnato, tra tante altre cose, che bisogna diversificare le nostre fonti di approvvigionamento energetico. E che bisogna farlo guardando con impegno a quelle rinnovabili, ma senza lasciare indietro quelle imprese che, come l'Eni, stanno lavorando per la riconversione green di quei siti industriali dove sono in atto profondi cambiamenti tecnologici per favorire la decarbonizzazione del pianeta". Lo ha detto il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, intervenendo, in videoconferenza, al convegno "Gas e carburanti: Bio si può - Nuova frontiera per l'industria del Sud", organizzato da Fondazione Merita, in collaborazione con Eni, nella bioraffineria Eni di Gela.



"Il governo - ha aggiunto - è attento a tutte le istanze che giungono da questo settore del mondo imprenditoriale e si confronterà con i rappresentanti di aziende e parti sociali per trovare insieme le soluzioni più opportune a queste questioni, che sono state sollevate anche a questo convegno". (ANSA).