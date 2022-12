Energia: Cva acquisisce 100% Sistemi rinnovabili srl

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - Il gruppo Cva ha siglato un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% di Sistemi Rinnovabili srl, società che detiene 42 MW di impianti fotovoltaici operativi, 194 MW di progetti autorizzati e 846 MW di progetti under development, cui si aggiunge una additional pipeline in ulteriore sviluppo per ulteriori 1.200 MW.



Lo ha comunicato l'azienda valdostana specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili.



"L'operazione - si legge in una nota - permetterà al gruppo di consolidare ulteriormente la posizione di primario operatore 100% rinnovabile italiano raggiungendo, al 2024, 514 MW di capacità installata eolica e fotovoltaica, grazie ai 292 MW apportati da Sistemi Rinnovabili".



"L'acquisizione consentirà a Cva di giocare un ruolo da protagonista nella sfida della transizione energetica. La crescita nel fotovoltaico si affianca alla storica e radicata presenza del gruppo nell'idroelettrico e ne consolida ulteriormente il profilo di primario operatore rinnovabile italiano, in coerenza con la strategia di diversificazione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica", ha affermato il Presidente di Cva, Marco Cantamessa. Il costo per l'acquisizione di Sistemi Rinnovabili (dai fondi Pioneer Point Partners e DavidsonKempner European Partners) è pari a 340 milioni di euro. (ANSA).