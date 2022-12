Ceramica: Savorani,più metano nazionale per settori gasivori

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Se da un lato c'è "un giudizio positivo ai crediti di imposta su gas ed energia elettrica varati dai Governi Draghi e Meloni", dall'altro però è forte la richiesta di misure strutturali da parte di Confindustria Ceramica. "La più importante - ha detto il presidente Giovanni Savorani - è per noi la previsione di usare una quota crescente di metano nazionale per destinarlo ai settori gasivori". Insieme a questo, "come settori energy intensive abbiamo lavorato con Confindustria ed Abi per proporre al Governo misure di moratoria sui mutui e più decisi interventi per il sostegno alla liquidità, analoghi a quelli adottati per far fronte alla pandemia, di cui auspichiamo una rapida attuazione". (ANSA).