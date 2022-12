++ Gas: Giani, Snam studia nave fuori Toscana dopo 3 anni ++

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - "Il posizionamento della piattaforma offshore dopo i tre anni nel porto di Piombino (Livorno) potrebbe essere fuori dalla Toscana e per me potrebbe essere una bella notizia. Snam sta trovando una soluzione che la porti fuori dalla Toscana. La cosa che la società mi ha chiesto, per lavorarci, è una proroga del termine di 150 giorni. Io ho detto che non è possibile, abbiamo fatto i calcoli. Ma darò ulteriori 100 giorni a Snam per trovare una piattaforma al di fuori della costa Toscana". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, parlando a margine di una conferenza stampa. (ANSA).