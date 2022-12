Energia: Puglia approva piano per diventare hub idrogeno

(ANSA) - BARI, 08 DIC - Dopo la consultazione pubblica e acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio regionale la giunta Emiliano ha approvato la 'Strategia per l'Idrogeno #H2Puglia2030'. La Puglia punta a diventare hub energetico attraverso la costruzione di un ecosistema regionale dell'idrogeno finalizzato alla massima valorizzazione delle sinergie tra i diversi studi del vettore e le caratteristiche del sistema energetico e industriale del territorio. L'obiettivo dichiarato è la decarbonizzazione puntando sull'idrogeno.



La strategia regionale individua cinque ambiti dell'economia dell'idrogeno, sviluppati in una logica di filiera e individuando, per ognuno di essi, obiettivi, azioni, misure, localizzazione geografica e orizzonte temporale. Tra questi ci sono produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno; mobilità e trasporti; diversificazione produttiva, ricerca, sviluppo e innovazione; azioni trasversali.



"Con questo documento - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - la Puglia punta a diventare hub energetico attraverso la costruzione di un ecosistema regionale dell'idrogeno finalizzato alla massima valorizzazione delle sinergie tra i diversi studi del vettore e le caratteristiche del sistema energetico e industriale del territorio, ed è pronta ad affrontare tutte le sfide del Pnrr.



Si tratta di un progetto strategico per l'amministrazione regionale che definisce lo sviluppo della Puglia nei prossimi decenni. Questo documento è frutto di un lavoro intenso che ha coinvolto tutti i portatori di interesse, ciascuno dei quali ha potuto offrire un contributo che rende questo documento partecipato e che racchiude la visione della Puglia intera".



(ANSA).