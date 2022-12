Brasile: prezzo del gas domestico da oggi giù del 9,8%

(ANSA) - BRASILIA, 08 DIC - Il prezzo del gas per uso domestico subirà un calo del 9,8% in Brasile a partire da oggi, quando entra in vigore la quinta riduzione consecutiva determinata dalla compagnia petrolifera Petrobras, seguendo una politica dei prezzi promossa dal presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsonaro.



Il precedente taglio è stato del 5,3% e risale allo scorso 16 novembre.



"Questa riduzione accompagna l'evoluzione dei prezzi di riferimento ed è coerente con la politica dei prezzi di Petrobras", si legge in una nota della società statale.



La riduzione fa seguito a quella di gasolio (-8%) e benzina (-6%) annunciata ieri dalla stessa Petrobras. (ANSA).