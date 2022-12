Gas: Giani, incontrerò a.d. Snam su futura collocazione nave

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - "In questi giorni incontrerò l'amministratore delegato di Snam, per avere le indicazioni dell'iter che seguiremo". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in merito alla collocazione del rigassificatore di Piombino dopo i 3 anni in cui è previsto che la nave Golar Tundra di Snam sia operativa in porto. Il termine entro cui Snam deve comunicare la futura destinazione della nave è il 9 dicembre. Giani ha parlato a margine della presentazione del programma di attività 2022/23 della Fondazione Toscana Spettacolo. (ANSA).