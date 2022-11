Energia: Fedriga, lavorare insieme e senza ideologie (2)

(ANSA) - TRIESTE, 28 NOV - Ascoltato l'appello del presidente di Confartigianato-Imprese Udine e Fvg, Graziano Tilatti, che ha proposto alla Regione una riqualificazione ambientale con rigenerazione urbanistica ed energetica del patrimonio immobiliare esistente, Fedriga ha sottolineato che questa sfida è già stata avviata. "Abbiamo già messo in campo 100 milioni euro per i privati per l'efficientamento energetico delle abitazioni e sono previsti oltre 50 mln di euro a favore dell'approvvigionamento energetico per le imprese. Cifre che, sommate alle ulteriori misure, toccheranno quest'anno oltre 200 milioni di euro".



Sui 100 milioni di euro, Fedriga ha specificato come "la norma sarà approvata il prossimo anno, dopo l'uscita della legge di bilancio nazionale relativamente alla parte delle detrazioni e dei bonus". Infine il presidente si è soffermato sulla necessità di una maggiore semplificazione. "Idee buone come quelle relative alle comunità energetiche - ha concluso - rischiano di essere minate da un impianto complicato che disincentiva la partecipazione a iniziative rilevanti per il Paese". (ANSA).