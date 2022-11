Gas: Libia, riduzione dei flussi per guasto a Mellitah

(ANSA) - IL CAIRO, 24 NOV - Un guasto all'impianto libico di Mellitah sta provocando da due giorni un imprecisato calo delle esportazioni di gas verso l'Italia che potrebbe durare ancora per una settimana. E' quanto emerge da un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della "Mellitah Oil & Gas Bv", la joint venture fra Eni e la Compagnia petrolifera nazionale (Noc) libica, che dettaglia un annuncio dato su "Remit" l'altro ieri su un "possibile azzeramento" dei flussi.



"Un guasto tecnico ad un gruppo di scambio termico del complesso di Mellitah" ha "comportato il parziale calo della produzione di gas dalla piattaforma di Sabrata" e "la riparazione dovrebbe richiedere una settimana", si premette tra l'altro nel post.



"La Noc conferma la stabilità dell'approvvigionamento di gas per le centrali elettriche" e dichiara "che l'eventuale riduzione della produzione di gas sarà effettuata sui quantitativi esportati in Italia", aggiunge il testo senza fornire dati circa la possibile flessione.



In un messaggio diffuso l'altro ieri in base al Regolamento europeo sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (Remit), era stato annunciato che "a causa di una manutenzione non programmata presso il Complesso di Mellitah, dal 22/11 si registrerà una riduzione significativa con possibile azzeramento dei flussi di gas verso l'Italia. Sono in corso tutte le attività al fine di risolvere la criticità il prima possibile". (ANSA).