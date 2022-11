Geotermia: Toscana, Pichetto disponibile a proroga concessioni

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - "È da tempo in corso un confronto con i tecnici del ministero dell'Ambiente per predisporre modifiche al decreto legislativo" che siano "funzionali a semplificare l'espletamento della gara" per il rinnovo della concessioni per la geotermia. "Ci muoviamo su due binari: il primo è la continua richiesta di disponibilità di proroga che ho discusso anche ieri con il ministro Fratin che ha dichiarato quantomeno la sua disponibilità a valutare quali possano essere le strade per venire incontro alle esigenze dei territori toscani, al contrario del precedente ministro che invece aveva avuto una chiusura netta. Ma visto che i tempi si avvicinano, parallelamente, ci stiamo anche strutturando, nel caso non vi fosse soluzione, per fare la gara". Lo han detto l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione sulla geotermia.



Il consigliere regionale Fdi, Diego Petrucci, firmatario dell'interrogazione ha poi detto che "abbiamo appreso dalla risposta in aula dell'assessore Monia Monni ad una mia interrogazione che il ministro Picchetto Fratin, durante un incontro di ieri con l'assessore, avrebbe fatto un'apertura, a differenza della rigidità dimostrata sull'argomento da ministro precedente Roberto Cingolani, a ragionare sulla proroga delle concessioni geotermiche. Tale iniziativa andrebbe a sanare l'immobilismo che si protrae da anni da parte della Regione Toscana che non ha saputo metter testa a costruire una nuova gara". (ANSA).