Fincantieri: Folgiero, abbiamo capacità per eccellenza

(ANSA) - TRIESTE, 22 NOV - "Una nave di tale complessità esprime pienamente la capacità che Fincantieri ha di assicurare alla propria clientela eccellenza tecnologica, innovazione costante e impegno nella sostenibilità". E' il commento di Pierroberto Folgiero, A.d. di Fincantieri, alla commessa del Prysmian Group di una nave posacavi altamente tecnologica.



"Il contesto altamente esigente in cui l'unità sarà chiamata ad operare, sia in termini ambientali che di requisiti hi-tech, saprà esaltarne i sofisticati sistemi di bordo di ultima generazione", ha proseguito. Folgiero ha parlato di "un progetto di successo in un settore come quello dei cablaggi a supporto della transizione energetica, che nel prossimo futuro continuerà ad attirare investimenti".



Secondo Valerio Battista, CEO di Prysmian Group, "lo sviluppo di infrastrutture di reti elettriche smart e sostenibili è fondamentale per permettere la transizione energetica e in questo i cavi sottomarini sono una componente essenziale. Come leader globali siamo impegnati nell'innovazione tecnologica e siamo contenti di lavorare con Fincantieri e Vard, leader nella costruzione di navi, per migliorare anche la nostra capacità d'installazione" ha concluso. (ANSA).