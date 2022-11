Sanità: E-R stanziati 15 mln contro i rincari dell'energia

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - Stanziamento regionale da 15 milioni di euro per il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna (con variazione dell'esercizio finanziario 2022) per sopperire ai maggiori costi collegati all'aumento dei prezzi dell'energia.



Il provvedimento proposto dalla giunta regionale è stato discusso (con l'illustrazione dall'assessorato) nella commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Ottavia Soncini.



"Per il terzo anno consecutivo dobbiamo sopperire a spese in sanità che non sono state coperte dallo stato, stanziando risorse straordinarie (nel triennio) per quasi un miliardo di euro, l'Emilia-Romagna è stata penalizzata, domani sarò a Roma per affrontare il tema", ha spiegato l'assessore regionale Raffaele Donini.



Si è costituto un gruppo di lavoro regionale per monitorare i consumi energetici delle aziende sanitarie. Le attività sanitarie necessitano di elevati consumi energetici (elettricità e gas) - si sottolinea - il monitoraggio dei conti conferma che per il 2022 l'incremento dei costi energetici è stato di oltre 250 milioni di euro.



Nominati in commissione i relatori di maggioranza e minoranza al provvedimento, rispettivamente Marcella Zappaterra (Pd) e Daniele Marchetti (Lega). (ANSA).