Energia: Green Arrow acquisisce 5 parchi eolici in Italia

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Green Arrow Capital sgr ha acquisito, attraverso il fondo Green Arrow infrastructure of the future (Gaif), il 70% di un portafoglio di 5 parchi eolici.



Oltre all'acquisizione dei primi 5 asset (entrati in funzione nel 2022), la sottoscrizione dell'accordo prevede l'acquisizione da L&L della maggioranza di ulteriori 2 parchi eolici allo stato di 'ready-to-build'. Il portafoglio, situato nel Sud Italia, sarà interamente operativo entro il 2024.



Gli impianti produrranno ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 46.000 famiglie, con una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 66.250 tonnellate annue, corrispondenti a emissioni compensate per oltre 27.000 autovetture. (ANSA).