Energia: piano Comune Bibbiena 'taglia' luminarie di Natale

(ANSA) - BIBBIENA (AREZZO), 16 NOV - A Bibbiena (Arezzo), capoluogo del Casentino, non verranno installate le luminarie nel periodo natalizio. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Vagnoli precisando che potranno essere collocate autonomamente dalle attività commerciali anche su spazi pubblici, ma esclusivamente a proprio carico, sia economico sia gestionale.



"Noi realizzeremo per il periodo Natalizio un addobbo statico - ha spiegato il sindaco - Stiamo intervenendo con uno studio approfondito su possibili spegnimenti della pubblica illuminazione stando però attenti a non ridurre la sicurezza nelle strade. Questa voce di costo vede un aumento di oltre 250.000 euro su base annua, pari ad un aumento dell'80% rispetto al 2021. Ovviamente la priorità va al riscaldamento nelle scuole, dove è invece assicurata una temperatura adeguata e calda per i nostri studenti". "C'è da dire - ha concluso il sindaco - che gli investimenti fatti in efficienza energetica negli ultimi 10 anni, ci aiuta in questo momento difficile".



(ANSA).